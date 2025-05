Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 91,18 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 91,18 CHF ab. Bei 91,17 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,51 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 60.407 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,66 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,06 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 21.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

