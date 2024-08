Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 99,82 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 99,82 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 99,87 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,16 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 925.106 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Mit Abgaben von 18,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 USD je Novartis-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF an.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,58 Prozent zurück. Hier wurden 11,32 Mrd. CHF gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 USD je Novartis-Aktie belaufen.

