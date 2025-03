Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,66 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 98,66 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 98,69 CHF. Bei 97,78 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 147.274 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,86 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,35 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

