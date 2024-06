Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 94,44 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 94,44 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 94,81 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,03 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2.743.978 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 95,41 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,21 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 19,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,73 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

