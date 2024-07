Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 95,02 CHF nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 95,02 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 95,04 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,75 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.361 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 100,96 CHF erreichte der Titel am 15.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,88 Prozent niedriger. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,78 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,33 CHF.

Am 18.07.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,37 USD je Novartis-Aktie belaufen.



