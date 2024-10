Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 98,92 CHF.

Um 15:53 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 98,92 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,53 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,02 CHF. Zuletzt wechselten 1.113.722 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,80 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,24 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,32 Mrd. CHF.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,50 USD fest.

