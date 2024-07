Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 96,62 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:06 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 96,62 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 96,72 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96,63 CHF. Bisher wurden via SIX SX 58.478 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2024 bei 100,96 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,49 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 15,51 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,39 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

