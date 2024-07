Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Nachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 95,96 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 95,96 CHF ab. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 95,93 CHF. Bei 96,63 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.014.151 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,96 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,30 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 USD je Novartis-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,33 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,39 USD je Aktie aus.

