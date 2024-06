Kursentwicklung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag an Fahrt

24.06.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 96,14 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 96,14 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 96,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.374.698 Novartis-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,25 CHF) erklomm das Papier am 24.06.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,73 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,00 CHF. Am 23.04.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,34 Mrd. USD. Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,26 USD fest. Redaktion finanzen.net

