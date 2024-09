Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 98,16 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 98,16 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 97,96 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 98,65 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972.868 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 4,44 Prozent niedriger. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 83,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,78 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,56 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF im Vergleich zu 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Aktie aus.

