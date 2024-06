Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 96,78 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 96,78 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 97,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 96,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 478.242 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 97,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,73 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,26 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

