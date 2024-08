Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 100,58 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 100,58 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 100,60 CHF. Mit einem Wert von 100,24 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 45.943 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2024 bei 100,96 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,38 Prozent. Bei 81,63 CHF fiel das Papier am 07.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,78 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,33 CHF angegeben.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF im Vergleich zu 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus