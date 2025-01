Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagnachmittag fester

Novartis im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 92,23 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 92,23 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,49 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,82 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.014.764 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 11,37 Prozent zulegen. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 9,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,77 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,00 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,11 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,41 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,54 USD je Novartis-Aktie belaufen.

