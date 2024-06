Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 96,07 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 96,07 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 96,07 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,99 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 111.180 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,21 CHF am 08.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,73 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 10,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,98 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

