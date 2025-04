Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Einbußen

30.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,63 CHF ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,63 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 93,16 CHF. Bei 94,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.799.964 Novartis-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 15,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,91 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,25 CHF angegeben. Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,58 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,53 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie in Grün: Novartis wird nach starkem Jahresauftakt optimistischer Ausblick: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

