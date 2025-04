Novartis erhöht nach starkem Jahresstart erneut die Prognose

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmamulti Novartis hat zum Jahresauftakt an sein zuletzt starkes Wachstumstempo anknüpfen können. Anders als von vielen Analysten erwartet wurde, erhöht das Management um den Vorstandschef Vasant Narasimhan seine Ziele erneut - das neunte Quartal in Folge. Zu konstanten Wechselkursen peilt der Konzern nun ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an, wie Novartis am Dienstag in Basel mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen noch ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.

Wer­bung Wer­bung

Zwischen Januar und März hatte Novartis 13,2 Milliarden US-Dollar erlöst, das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum; währungsbereinigt lag der Zuwachs bei 15 Prozent. Der von Analysten besonders beachtete, bereinigte operative Gewinn stieg zu konstanten Wechselkursen um 27 Prozent und fiel mit knapp 5,6 Milliarden besser als erwartet aus. Auf Jahressicht will Novartis diese Kennziffer jetzt währungsbereinigt im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigern, anstatt wie zuvor im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Bereich.

Unter dem Strich verdiente der Konzern im ersten Quartal 3,6 Milliarden nach 2,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs sei vor allem dem höheren operativen Ergebnis geschuldet, hieß es in der Mitteilung weiter./hr/AWP/tavŽ