Novavax Aktie News: Novavax am Montagmittag im Plus

Das Papier von Novavax konnte um 01.08.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 53,55 EUR. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 54,00 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,24 EUR. Zuletzt wechselten 375 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,05 EUR an. Gewinne von 76,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,67 EUR ab. Abschläge von 59,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,56 USD, nach -3,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 703,97 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,23 USD in den Büchern standen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 24,29 USD je Aktie aus.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com