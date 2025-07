Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,64 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Bei 6,70 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 6,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 117.426 Stück.

Bei 17,81 USD erreichte der Titel am 27.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,22 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,47 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.05.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 610,26 Prozent auf 666,65 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Novavax-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,44 USD je Novavax-Aktie belaufen.

