Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Mittag

Das Papier von Novavax legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,7 Prozent auf 67,40 EUR. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,70 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 66,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 624 Stück.

Bei 232,05 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 244,29 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 56,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 15,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novavax veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -11,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 279,66 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,20 Millionen USD in den Büchern standen.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 09.05.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,37 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

