Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,42 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 7,42 USD. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,45 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,42 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.305 Stück gehandelt.

Bei 17,82 USD markierte der Titel am 11.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 140,16 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -1,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 666,65 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 610,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Novavax-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

