Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,25 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 7,25 USD zu. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,50 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 172.703 Novavax-Aktien.

Am 27.07.2024 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 30,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 666,65 Mio. USD gegenüber 93,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Novavax am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Novavax-Aktie belaufen.

