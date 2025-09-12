Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 8,11 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 8,11 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 8,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,98 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.626 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 87,61 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 61,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung