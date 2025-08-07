Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Abend fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Novavax zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 8,58 USD.

Das Papier von Novavax legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 8,58 USD. Bei 8,68 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,59 USD. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 296.033 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,49 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

