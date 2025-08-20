Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Tiefenrausch

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 10,0 Prozent auf 7,87 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 10,0 Prozent auf 7,87 USD. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 7,81 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 664.229 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 93,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 36,28 Prozent wieder erreichen.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

