Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Novavax

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 7,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,65 EUR -0,05 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 7,80 USD. Bei 7,81 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.655 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 48,73 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,71 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

In eigener Sache

