Novavax Aktie News: Novavax am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 25.07.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 53,71 EUR. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,46 EUR ab. Bei 53,46 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 630 Aktien.

Bei 232,35 EUR markierte der Titel am 09.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 76,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,71 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 59,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -3,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 703,97 USD, während im Vorjahreszeitraum 447,23 USD ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2022 24,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax, Moderna, BioNTech, CureVac & Co: Pandemie macht keine Pause - Warten auf den Herbst

Novavax-Aktie verbucht Gewinne: FDA empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co.: Lauterbach spricht sich für vierte Corona-Impfung für Menschen unter 60 aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com