Novavax Aktie News: Novavax am Abend billiger

Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Profil
Blick auf Novavax-Kurs

29.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 8,36 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 8,36 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,28 USD aus. Bei 8,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 346.455 Novavax-Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 11,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 40,01 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Novavax Inc.

14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

