Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 8,44 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 8,44 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 8,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 102.270 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 11,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 26,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,58 Prozent.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,42 Prozent verringert.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

