Profil
Aktie im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend in Rot

28.10.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend in Rot

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 8,43 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,34 EUR -0,12 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 8,43 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 8,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 282.085 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit einem Zuwachs von 36,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,51 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen