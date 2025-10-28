Novavax Aktie News: Novavax gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 8,60 USD.

Das Papier von Novavax befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 8,60 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 8,56 USD. Bei 8,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 130.459 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 11,50 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 41,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,42 Prozent verringert.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



