Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 87,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:05 Uhr 0,1 Prozent auf 87,12 EUR. Kurzfristig markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 87,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 87,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.908 Novo Nordisk-Aktien.

Bei 93,50 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,32 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 49,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novo Nordisk am 10.08.2023. Das EPS belief sich auf 4,39 DKK gegenüber 2,93 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 54.300,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,73 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

