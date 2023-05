Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk verbilligt sich am Montagvormittag

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 162,00 USD. In der Spitze büßte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 162,00 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,15 USD. Bisher wurden heute 31.927 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 174,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Bei 94,75 USD fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 70,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.096,67 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 8,78 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,22 DKK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 53.367,00 DKK gegenüber 42.031,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 35,08 DKK je Aktie belaufen.

