NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 119,92 USD.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 119,92 USD ab. Bei 119,87 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.109.356 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.06.2024 auf bis zu 140,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,24 USD fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 402,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 28.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 30,04 Mrd. USD gegenüber 13,51 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NVIDIA am 14.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,83 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

