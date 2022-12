NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag im Bullenmodus

Um 09:22 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 162,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 162,36 EUR. Bei 162,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.487 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 45,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7.103,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 16.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

