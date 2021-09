NVIDIA Aktie News: NVIDIA mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 189,92 EUR. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 189,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.021 NVIDIA-Aktien.

Am 30.08.2021 markierte das Papier bei 195,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 05.03.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,13 EUR.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 620,00 USD. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,62 USD je NVIDIA-Aktie.

Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com