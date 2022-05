NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Im XETRA-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 6,0 Prozent. Bei 191,54 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 191,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.502 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 38,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 71,51 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 360,00 USD.

Am 16.02.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,32 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7.643,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.003,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.05.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von NVIDIA.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com