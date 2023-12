NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 450,52 USD.

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 450,52 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 48.342 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 505,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,20 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 138,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 577,14 USD aus.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 12,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

