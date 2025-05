NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 117,45 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der NVIDIA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 117,45 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,23 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 117,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,33 USD. Zuletzt wechselten 4.377.163 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,38 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 416,88 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,10 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 27.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,42 USD im Jahr 2026 aus.

