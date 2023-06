NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 361,30 EUR

1,35% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 395,15 USD nach oben. Bei 396,17 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 390,30 USD. Bisher wurden heute 9.978.610 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,38 USD an. 6,13 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 108,13 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 72,64 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.192,00 USD, gegenüber 8.288,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,22 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 7,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Nicht nur NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: ARK Invest-Chefin Cathie Wood hält Software-Aktien für nächsten KI-Profiteur

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie: Wedbush-Analyst Ives sieht ChatGPT als Wachstumsmotor für Microsoft

Wall Street-Titel NVIDIA-Aktie zu teuer: Welche Aktie ARK Invest-Chefin Cathie Wood stattdessen als KI-Gewinner sieht

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com