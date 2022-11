NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 145,70 EUR nach oben. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,08 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 260 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 52,63 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,02 EUR ab. Mit Abgaben von 28,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 282,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 24.08.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.704,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.507,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 16.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.11.2023 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,36 USD je Aktie.

