NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 133,17 USD.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 133,17 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 134,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.103.779 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,76 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,70 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Abschläge von 70,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,020 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,031 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 767,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,04 Mrd. USD – ein Plus von 262,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte NVIDIA am 15.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,70 USD fest.

