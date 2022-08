NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Mittwochnachmittag ins Plus

Die NVIDIA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 169,26 EUR. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 171,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.285 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 360,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 25.05.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.288,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.661,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.08.2022 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

