NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochmittag mit Einbußen

Um 13.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 151,20 EUR. Bei 150,40 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 150,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.904 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 307,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). 50,84 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.07.2022 auf bis zu 136,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 10,53 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 360,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 25.05.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2022 endete. Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent auf 8.288,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.08.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,39 USD fest.

