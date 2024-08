NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich NVIDIA

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 113,33 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 113,33 USD zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 113,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.024.515 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 140,76 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 767,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 262,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.08.2024 veröffentlicht.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

