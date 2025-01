NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Nachmittag zu

Blick auf NVIDIA-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 134,22 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 136,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.429.216 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 12,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,74 USD. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 59,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,079 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 416,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 20.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 35,08 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus

Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende