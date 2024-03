NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagmittag mit Verlusten

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 894,02 USD.

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 894,02 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 303.327 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 974,00 USD an. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 8,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 233,60 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 73,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,178 USD. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 680,00 USD.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 22.103,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.051,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 265,28 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 25,03 USD im Jahr 2025 aus.

