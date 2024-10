NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 138,43 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 138,43 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 138,46 USD. Bei 136,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.543.025 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,76 USD) erklomm das Papier am 21.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (39,24 USD). Mit Abgaben von 71,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,045 USD, nach 0,020 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 404,38 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 28.08.2024 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 122,40 Prozent auf 30,04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,51 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,84 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

