NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 137,78 USD.

Das Papier von NVIDIA konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 137,78 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 138,70 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 138,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.596.925 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 153,13 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 11,14 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 54,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,079 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 416,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 20.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 35,08 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,95 USD je NVIDIA-Aktie.

