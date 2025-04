NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag tiefrot

NVIDIA im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 105,76 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 105,76 USD. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,36 USD ab. Bei 104,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.254.859 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 153,13 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 44,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 75,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,51 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 417,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 39,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 22,10 Mrd. USD umsetzen können.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 27.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

