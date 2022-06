NVIDIA Aktie News: NVIDIA verliert am Nachmittag

Der NVIDIA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 149,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 148,88 EUR. Mit einem Wert von 156,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 58.289 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 307,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 51,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,58 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2021 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 360,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.288,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.661,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.08.2022 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 6,55 USD je Aktie aus.

